انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ 150 مليون دينار – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفئات المشمولة بقروض الـ 150 مليون دينار تخص ذوي المهن الطيبة وهي: ( الاطباء، اطباء الاسنان، الاطباء البيطريين، الصيادلة، اصحاب المختبرات، اصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية، المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )".وأضاف، ان "الهدف من منح القرض هو تمويل انشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية".