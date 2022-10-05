انت الان تتابع خبر بينهم إيران.. زلزال قوي يضرب حدود 3 دول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق "رويترز".

لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة



وكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات

