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بينهم إيران.. زلزال قوي يضرب حدود 3 دول

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية أن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، وفق "رويترز".

لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت أن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة


وكان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وفق الهيئة الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر من قرية خوي وعلى عمق 10 كيلومترات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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