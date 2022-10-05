تقرير: طائرة نقل عسكرية روسية تتفادى الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية بسوريا



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-( د ب أ):

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بسوريا أوليج إيجوروف، أن طائرة "إيه إن – 26" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أمريكيتين في الجو بشمال سوريا.

وقال إيغوروف إن: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأضاف أن الحادث وقع أمس الأول الاثنين في تمام الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، عندما اضطرت الطائرة الروسية، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرتين أمريكيتين مسيرتين من طراز "إم كيو – 9" و"إم كيو – 1" في شمال سوريا.

وأشار إيجوروف إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم (بين الجانبين الروسي والأمريكي) بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سوريا".