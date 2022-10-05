صاروخ كوري جنوبي يسقط بالخطأ على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو-(د ب أ):

قال مسؤول عسكري إن صاروخا باليستيا كوريا جنوبيا أطلق في وقت مبكر من صباح الأربعاء في إطار رد أمريكي كوري جنوبي على اختبار صاروخ باليستي كوري شمالي في اليوم السابق حلق بشكل غير طبيعي وسقط على قاعدة في شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الصاروخ "هيونمو-2" سقط داخل محيط قاعدة في جانجنيونج، وهي مدينة تقع على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، مما دفع السكان إلى الدهشة من صوت االانفجار والإبلاغ عن الحادث، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا أربعة صواريخ أرض أرض تكتيكية باتجاه بحر اليابان خلال تدريبات مشتركة اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان.

وأثار إطلاق أول صاروخ باليستي كوري شمالي يحلق فوق الأرخبيل الياباني منذ خمس سنوات إدانة سريعة من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.