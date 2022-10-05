يضم 12 حارة مرورية.. 9 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ أعمال محور عمرو بن العاص الرابط بين الدائري الشمالي بالجنوبي مرورًا بأعلى شوارع العروبة والمحولات والهرم والمطبعة وفيصل، لتقليص زمن الرحلة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بمحافظة الجيزة.

وتنفذ محافظة الجيزة، سلسلة المحاور المرورية، والتي تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التي تعاني من الكثافات المرورية، ولم يتم تطويرها منذ سنوات.

ويرصد "الخليج 365" 9 معلومات عن المحور العملاق والتي جاءت على النحو التالي:-

1- يعتبر أحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية، ومن بينها تطوير محور أنور السادات كمحور طولي داعم لشارعي الهرم وفيصل.

2- يبلغ طول محور عمرو بن العاص حوالي 4.3 كيلومترات.

3- ينقسم المحور إلى اتجاهين في كل اتجاه 3 حارات مرورية.

4- يخدم المحور الطريق في اتجاهين بعرض 11 مترًا، في كل اتجاه 3 حارات مرورية.

5- إجمالي حارات المحور وطريقي الخدمة 12 حارة.

6- يربط المحور بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي بالجيزة.

7- يربط محوري العروبة وأنور السادات (ترسا سابقا).

8- يقطع محور عمرو بن العاص شارعي الهرم وفيصل بمنطقة المطبعة.

9- يقع وسط أكثر المناطق ازدحامًا في وسط الجيزة، في المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي (محور صفط اللبن)، والدائري الجنوبي (دائري المنيب - المعادي).