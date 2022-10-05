لؤلؤة المجموعة الشمسية.. تفاصيل ظاهرة فلكية ممتعة تشهدها سماء مصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ظاهرة فلكية، تشهدها سماء مصر، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وقال "تادرس"، لمصراوي، إن القمر يقترن مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبها الساعة 1:40 تقريبًا بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن مشاهدة هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الجاري، حوالي 12 ظاهرة فلكية، يبدأ أولها الأربعاء 5 أكتوبر، وذلك باقتران القمر مع زحل، وتنتهي يوم 27 و 28 أكتوبر باقتران القمر مع النجم الأحمر أنتاريوس (قلب العقرب) عند دخول الليل في السادسة مساء تقريبا لفترة وجيزة من الزمن.