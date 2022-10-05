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5 مهام للمقرر العام والمساعد لمحاور الحوار الوطنى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ، مهام المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له.

 

 ونصت المادة الأولى من الفصل الأول من لائحة الاجراءات على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية:

 

1- التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها.

 

2- اقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية.

 

3- اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء.

 

4- حضور جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور، والاشتراك في مناقشتها.

 

5- تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات في شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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