شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام للمقرر العام والمساعد لمحاور الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ، مهام المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له.

ونصت المادة الأولى من الفصل الأول من لائحة الاجراءات على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية:

1- التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها.

2- اقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية.

3- اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء.

4- حضور جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور، والاشتراك في مناقشتها.

5- تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات في شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.