شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ625 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، حيث أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ "هيمارس".

وتعهد بايدن بتقديم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض، عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي تم إرسالها.

وفي سبتمبر الماضي، كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 675 مليون دولار، متحدثا عن جهود مشتركة تحدث نجاحا واضحا في ساحة المعركة، وتغير وجه الحرب.

وأضاف أن الحزمة تشمل مدافع هاون وذخائر مدفعية وعربات همفي وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات وعتاد آخر.

وحتى قبل اندلاع الحرب، دأبت واشنطن على تقديم أسلحة لكييف.

ومنذ عام 2014، قدمت واشنطن 15.5 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا للبنتاجون، من بينها 13.5 مليار دولار منذ وصول بايدن للسلطة يناير 2021.

وبعد اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، قدمت واشنطن نحو 20 دفعة من الأسلحة إلى كييف.

16 مارس.. بايدن يعلن تخصيص 800 مليون دولار مساعدات أمنية إلى أوكرانيا.

2 أبريل.. الولايات المتحدة تدعم كييف بنحو 300 مليون دولار، اُعتبرت مساعدات عسكرية.

21 أبريل.. البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدات قدرها 800 مليون دولار.

21 مايو.. بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بنحو 40 مليار دولار في مجالات شتى نحو نصفها عسكري.

8 يوليو.. البيت الأبيض يعلن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.