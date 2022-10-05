شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حذاء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة يثير السخرية والجدل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثارت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الجدل، بسبب اختيارها ارتداء حذاء رياضيا خلال مقابلة تلفزيونية مهمة تحدثت فيها عن المرحلة المقبلة.

وتحدثت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، مع محطة سكاي نيوز، في مقابلة تلفزيونية، وظهرت بحذاء رياضي "مريح".

وجلست تراس أمام الصحفية بيث ريغبي "مسترخية"، ببنطال أسود وحذاء رياضي أبيض، بينما تلقت أسئلة صعبة حول المرحلة القادمة في بريطانيا.

ولاقى اختيار تراس انتقادات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "كيف تستطيعين أن تكونين مسترخية بحذاء رياضي وسط عاصفة الأزمات التي نمر بها؟".

وكتب آخر: "أعتقد أن ليز تراس هي أول رئيس وزراء بريطاني يظهر في مقابلة مرتديا حذاء رياضيا".

وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" قد حذر من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.

وقال مركز الأبحاث إن انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار، وارتفاع معدلات الفائدة نتيجة "الميزانية المصغّرة"، سيؤديان إلى اشتداد حدة أزمة نفقات المعيشة بالنسبة للأسر البريطانية، ويضيف مئات الجنيهات الإسترلينية إلى أقساط قروض التمويل العقاري العادية للبريطانيين.

وكانت تراس قد انتصرت في انتخابات حزب المحافظين، ليتم تعيينها رئيسة وزراء البلاد مطلع الشهر الماضي، خلفا لبوريس جونسون.