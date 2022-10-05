الكاظمي يوجه بمحاسبة الفاعلين بعد "اعتداء" على وسيلة إعلام في بغداد



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(أش أ):

وجه مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال، بمحاسبة مرتكبي واقعة الاعتداء على على وسيلة إعلامية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" أودرتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ، الفضائية الليلة، إن :"ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".

وأضاف الكاظمي :"‏وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق اليوم بقيام محتجين باقتحام "قناة الرابعة" وسط العاصمة العراقية بغداد.