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الكاظمي يوجه بمحاسبة الفاعلين بعد "اعتداء" على وسيلة إعلام في بغداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(أش أ):

وجه مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال، بمحاسبة مرتكبي واقعة الاعتداء على على وسيلة إعلامية في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" أودرتها قناة "السومرية نيوز" العراقية ، الفضائية الليلة، إن :"ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".
وأضاف الكاظمي :"‏وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق اليوم بقيام محتجين باقتحام "قناة الرابعة" وسط العاصمة العراقية بغداد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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