التأشيرة التعليمية.. ما الفئات التي يمكنهم الحصول عليها لدخول السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل التأشيرة التعليمية، والفئات التي يمكنهم الحصول عليها، والهدف من إصدارها.

وتعتبر التأشيرة التعليمية، نوع من التأشيرات طويلة وقصيرة المدى لدخول المملكة العربية السعودية، وتقتصر على فئات معينة، وذلك وفقًا لمجلس الوزراء السعودي.

ويرصد "الخليج 365" أهم المعلومات عن تأشيرة التعليم في السعودية:

- التأشيرة قصيرة المدى لدراسة البرامج التي تصل إلى عام دراسي.

- التأشيرة طويلة المدى خاصة بدراسة البرامج العلمية الطويلة.

- التأشيرة التعليمية تخدم الطلاب من 160 دولة.

- تتيح التأشيرة التعليمية تسجيل البيانات بعدة لغات.

- لا تشترط التأشيرة أن يكون لدى الطالب من دولة أخرى كفيلا في المملكة.

- قرار التأشيرة التعليمية، جاء بهدف جودة البحث العلمي والابتكار، والعمل على رفع كفاءة المؤسسات التعليمية.

- يهدف القرار أيضاً، إلى جعل المملكة وجهة جاذبة للتعليم.

- تعليم اللغة العربية للحاصلين على التأشيرة التعليمية.

وجاءت الفئات التي يمكنهم الحصول على التأشيرة على النحو التالي:

- الباحثون والباحثات.

- الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية.

- الأساتذة والأكاديميين الدوليون.