ضابط متقاعد يقتحم بنك لبنان

مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، اختار عدد متزايد من المودعين اللبنانيين، اقتحام البنوك وسحب مدخراتهم المحاصرة بالقوة. حيث قام المودعون اللبنانيون، بمن فيهم ضابط شرطة متقاعد، باقتحام أربعة بنوك على الأقل خلال يوم، في البلد الذي يعاني من ضائقة مالية، بعد أن أنهت البنوك إغلاقًا دام أسبوعًا وأعيد فتحها جزئيًا.

وفرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية، قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي، وتعكس عمليات الاقتحام الغضب العام المتزايد تجاه البنوك والسلطات، التي كافحت لإصلاح اقتصاد البلاد الفاسد.

غضب جماعي

وقال موسى أغاسي، منسق وسائل الإعلام في غضب المودعين،: «نرسل رسالة إلى البنوك مفادها أن إجراءاتها الأمنية لن توقف المودعين، لأن هؤلاء المودعين جميعًا يعانون». «نحاول إخبار مالكي البنوك بمحاولة إيجاد حل، ولن يؤدي تعزيز الإجراءات الأمنية إلى الحفاظ على سلامتهم».

وأشاد الجمهور بالمودعين الغاضبين، حتى أن بعضهم أشاد بهم على أنهم أبطال، وعلى الأخص سالي حافظ، التي اقتحمت فرع بنك في بيروت بمسدس مزيف وعلبة بنزين لأخذ حوالي 13000 دولار، لتمويل علاج شقيقتها البالغة من العمر 23 عامًا من مرض السرطان.

لكن البنوك نددت بالسرقة وحثت الحكومة اللبنانية على توفير أفراد الأمن.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن الحكومة مسؤولة بشكل أساسي عن الأزمة المالية، وأن البنوك كانت أهدافا غير عادلة.

وحثت البنوك في البيان الحكومة على الإسراع في إجراء إصلاحات، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ.

خط الفقر

وانغمس ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، في ظل أزمة اقتصادية يصفها البنك الدولي، بأنها من أسوأ الأزمات منذ أكثر من قرن.

في غضون ذلك، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل من الصعب على الملايين في جميع أنحاء البلاد مواجهة ارتفاع الأسعار.

ضابط متقاعد

وقام علي السهلي، الضابط المتقاعد الذي خدم في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، بمداهمة فرع بنك BLC في بلدة شتورة الشرقية، مطالباً بمبلغ 24000 دولار من المدخرات المحاصرة لنقلها إلى ابنه، الذي يدين برسوم الإيجار والدراسة في دولة أجنبية. وقال السهلي في مقطع فيديو سجله بإحدى يديه، وهو يلوح بمسدس في اليد الأخرى «احسبوا النقود قبل أن يموت أحدكم».

وبحسب مجموعة احتجاجية، صرخة المودعين، قال السهلي إنه عرض بيع كليته لتمويل نفقات ابنه بعد أن منعه البنك لأشهر من تحويل الأموال.

بعد أن كان ابنه مدينًا لشهور من الإيجار والدراسة، قام الضابط المتقاعد بالتواصل مع مجموعة الاحتجاج طلبًا للمساعدة.

وكافح الموظفون لتهدئته، بينما كان المتظاهرون من مجموعة المودعين والمارة يشاهدون من الخارج.

لم يتمكن السهلي من استرداد أي من أمواله، واعتقلته قوات الأمن. علي حدروج

وفي مدينة صور الجنوبية، اقتحم علي حدروج فرع بنك بيبلوس، وطالب بحوالي 40 ألف دولار من مدخراته المحاصرة لدفع القروض المستحقة.

وأمسك بمسدس وأطلق طلقة تحذيرية، فيما طوقت قوات الأمن المنطقة.

واستعاد حدروج حوالي 9000 دولار بالليرة اللبنانية، بعد مفاوضات، مع توسط رئيس مجموعة مناصرة المودعين.

وقال حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين في لبنان، إن عائلة حدروج استردت الأموال قبل أن يسلم نفسه للشرطة خارج الفرع.

جورج صيام

وفي الحازمية بالقرب من العاصمة اللبنانية، دخل السفير اللبناني السابق لدى تركيا جورج صيام، بنك إنتركونتيننتال اللبناني، مطالباً ببعض مدخراته المقفلة. وأغلق موظفو الفرع أبوابه بينما واصل صيام التفاوض مع الإدارة.

وفي مدينة طرابلس الشمالية، اقتحم عمال من شركة كهرباء قاديشا فرعًا محليًا للبنك الوطني الأول، احتجاجًا على خصم البنوك رسومًا من مدفوعات رواتبهم المتأخرة.

ووصل الجيش اللبناني إلى الموقع في طرابلس، وقام بدوريات في المنطقة.

ودعمت بعض مجموعات احتجاج المودعين، بما في ذلك احتجاج المودعين، عمليات الاقتحام وتعهدت بمواصلة ذلك.

- تم إغلاق ABL في أواخر سبتمبر لمدة أسبوع واحد، بعد أن اقتحم ما لا يقل عن سبعة من المودعين الفروع، وأخذوا مدخراتهم المحاصرة بالقوة في ذلك الشهر، بسبب مخاوف أمنية.

- أعادت البنوك الأسبوع الماضي فتح عدد قليل من الفروع جزئيًا، ولم ترحب إلا بالعملاء التجاريين، الذين لديهم مواعيد في أماكن عملهم.