816 مليون دولار طلب الأمم المتحدة لإنقاذ باكستان

طلبت الامم المتحدة خمسة أضعاف المساعدات الدولية بعد الفيضانات القاتلة في باكستان التي خلفت الملايين من الناجين بلا مأوى، وأصبحت معرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه وغيرها. حيث رفعت الأمم المتحدة طلبها إلى 816 مليون دولار من 160 مليون دولار، قائلة إن التقييمات الأخيرة تشير إلى الحاجة الملحة لمساعدة طويلة الأجل تستمر حتى العام المقبل.

موجة ثانية

وجاء الطلب في جنيف بعد يوم واحد من قول جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة في باكستان، إن أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والجرب وسوء التغذية تغذي «موجة ثانية من الموت والدمار» مع الأطفال والنساء في طريقها إلى باكستان.

حيث أثرت الفيضانات في باكستان الفقيرة على 33 مليون شخص وقتلت ما لا يقل عن 1696 منذ منتصف يونيو.

وتقول باكستان إن الفيضانات التي حطمت الرقم القياسي تسببت في خسائر لا تقل عن 30 مليار دولار. وتسببت في نزوح 7.9 ملايين شخص. من بينهم نصف مليون لا يزالون يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.

تفشي الأمراض

فيما يحاول الأطباء في باكستان احتواء تفشي الأمراض التي تنقلها المياه وغيرها من الأمراض التي تسببت في وفاة ما يقرب من 350 في المناطق المتضررة من الفيضانات منذ يوليو.

وقال هارنيس: إن الأمم المتحدة تصدر النداء المعدل لتلبية الاحتياجات العاجلة لضحايا الفيضانات. وقال: «نحن بحاجة إلى كل هذه الأموال ونحتاجها بسرعة»، وقال هارنيس إن مؤتمرا دوليا للدعم سيعقد في وقت لاحق من هذا العام سعيا للحصول على مزيد من التمويل لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تسببت الفيضانات في دمار واسع.

منظمة الصحة

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة من «كارثة ثانية» في أعقاب الفيضانات القاتلة في باكستان، حيث يكافح آلاف الأطباء والعاملين الطبيين على الأرض تفشي الأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات.

المستشفيات غارقة

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن حوالي 10 % من جميع المرافق الصحية في باكستان تضررت جراء الفيضانات، مما ترك الملايين دون الحصول على الرعاية الصحية.