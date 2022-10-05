كوريا الشمالية ترسل صاروخا فوق اليابان

أجرت كوريا الشمالية أطول تجربة أسلحة لها، وهو صاروخ باليستي ذو قدرة نووية، وحلّق فوق اليابان ويمكن أن يصل إلى أراضي المحيط الهادئ الأمريكية في غوام وما وراءها، مما أجبر الحكومة اليابانية على إصدار تنبيهات بالإخلاء ووقف القطارات.

وقال بعض الخبراء إن إطلاق الصاروخ، كان الأكثر استفزازًا للأسلحة هذا العام، حيث يدفع لتطوير ترسانة نووية كاملة، قادرة على تهديد البر الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها، بهدف انتزاع تنازلات من تلك الدول.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق لحوالي 40 صاروخًا على 20 حدث إطلاق مختلفا هذا العام، و يرفض زعيمها، كيم جونغ أون، العودة إلى الدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة.

لذا أدانت الولايات المتحدة بشدة «قرار كوريا الشمالية الخطير والمتهور» بإطلاق ما وصفته بـ «صاروخ باليستي بعيد المدى» فوق اليابان.