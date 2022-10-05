الحرب تشتعل بين كوريا الشمالية وواشنطن .. الجيش الأمريكي يرد بـ 4 صواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا أربعة صواريخ أرض أرض باتجاه بحر الشرق ، ردا على "استفزازات" كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجانبين أطلقا صاروخين من قبل كل منهما من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، أصابا بدقة أهدافا وهمية وأظهرا قدرة الحلفاء على ردع المزيد من "الاستفزازات".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، باتريك رايدر، في تصريحات صحفية الثلاثاء إن أي تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية ستهدد الاستقرار الدولي بشكل خطير، لافتا إلى وجود مؤشرات سابقة على أن بيونج يانج ربما تستعد لمثل هذه التجربة، التي ستكون السابعة لها.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى حلق فوق اليابان الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من التجارب التي تجريها بيونج يانج مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن هذا أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ متوسط المدى منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأطلق من مقاطعة جاجانج الكورية الشمالية قرب الحدود مع الصين.

وأدانت قوى دولية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان باعتباره "متهورا" و "مزعزعا للاستقرار"، بينما دعت واشنطن إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.