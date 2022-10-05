اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي .. كوريا الشمالية نفذت تهديدها وأطلقت نيرانها تجاه اليابان

الشارقة - اميمة ياسر - أدانت قوى دولية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان باعتباره "متهورا" و"مزعزعا للاستقرار"، فيما دعت واشنطن إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى حلق فوق اليابان اليوم الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من التجارب التي تجريها بيونج يانج مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق شرقا فوق الأرخبيل الياباني، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن هذا أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ متوسط المدى منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأطلق من مقاطعة جاجانج الكورية الشمالية قرب الحدود مع الصين.

وقطع الصاروخ مسافة 4500 كيلومتر وكان أقصى ارتفاع له 970 كيلومترا، وفقا للتقديرات الأولية.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإطلاق بأنه عمل "سافر"، في حين قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه تهديد وشيك للمنطقة والمجتمع الدولي.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع كيشيدا.

الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين شمالي البلاد، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر إن "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

وأوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية في اليابان "إن إتش كيه"، أن المعنيين بالتحذير هم سكان منطقتين شمالي البلاد.