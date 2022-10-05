حريق يلتهم شقة في منزل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في الطابق الثاني العلوي بأحد المنازل، بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف، نتيجة حدوث ماس كهربائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثاني العلوي بمنزل المواطن "نزيه.ج.ج"، بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.