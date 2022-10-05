وكيل وزارة التعليم بقنا يقرر إلغاء تكليف مدير مدرسة نقادة البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلغاء تكليف مدير مدرسة نقادة البحرية للتعليم الأساسي، نظراً لبيع إحدى العاملات منتجات وأطعمة غير مصرح بيعها داخل المدرسة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمدارس إدارة نقادة التعليمية ورافقه خلالها الدكتور بخيت محمد، مدير الإدارة التعليمية والدكتور حسن تهامىي، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بالمستوى المتميز الذي ظهر به مشتل وحديقة مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي الثانوية المشتركة بقرية الخطارة واحتوائه على العديد من النباتات والأشجار النادرة.

وطالب السيد، باستمرار العمل وبذل المزيد من الجهد لتكرار الفوز بالمركز الأول جمهوري والذي حصل عليه مشتل المدرسة من قبل في المسابقة التي شاركت بها المدرسة.