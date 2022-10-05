بعد الحوادث الأخيرة.. 3 تعليمات من وزير التعليم للمدارس: الإخطار فوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة إخطار مكتب الوزير مباشرةً، وفوريا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التربية والتعليم.

وبحسب الخطاب الذي حصل عليه الخليج 365، فإن ذلك يعني حرصا من جانب الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب، وجميع العاملين بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وفى ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من تكرار بعض الحوادث داخل المدارس.

ويتعين علي كافة المديريات مما يلي:

١- إخطار مكتب الوزير مباشرة وفوريا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التريية والتعليم.

٢- اتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية بمديرية التريية والتعليم في مثل هذه الحالات.

٣- سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات، فور الانتهاء منها.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بما ورد في هذا الكتاب، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا، وتحت مسؤلياتكم الشخصية، علما بأن أي تراخي في تنفيذ التعليمات الواردة في هذا الكتاب يعرض المتسبب للمساءلة القانونية.