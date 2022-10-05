"الجوع يقتلنا أسرع".. وزير الطاقة الجنوب أفريقي يدافع عن الوقود الأحفوري

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ)

قال وزير الطاقة الجنوب أفريقي جويدي مانتاشي اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرك مخاطر الوقود الأحفوري "لكن الجوع سيقتلنا بشكل أسرع".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه في الوقت الذي يجب أن تتحول فيه أكبر دولة صناعية فى القارة الأفريقية إلى أشكال أنظف من مصادر الطاقة، دافع وزير الطاقة الجنوب أفريقي عن الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وتولد جنوب إفريقيا أكثر من 80% من احتياجاتها من الكهرباء من الفحم، على الرغم من أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من القطاع الخاص بدأ يكتسب زخما.

ويشجع مانتاشي أيضا الاستثمار في الهيدروكربون بعد الاكتشافات التىالتى تحققت قبالة سواحل جنوب إفريقيا وناميبيا المجاورة.

قال الوزير إن جنوب أفريقيا ملتزمة في الوقت نفسه بالتخلص من الكربون. وأضاف: "الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يتعين أن يشمل أمن الطاقة، ومراعاة الحياة البشرية والاستدامة، والأمن الوظيفي، والنمو الاقتصادي".