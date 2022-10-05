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بايدن يعتزم الاجتماع مع حاكم فلوريدا خلال زياته للولاية بعد الإعصار إيان

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس عندما يتوجه إلى فلوريدا غدا الأربعاء لتقييم الضرر الناجم عن الإعصار إيان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيتلقى "إحاطة عن العمليات" من الحاكم ومديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ دايان كريسويل وأيضا المسؤولين المحلين.

وسيكون الاجتماع تتويجا للتوافق السياسي بين بايدن ودي سانتيس، اللذين قاما خلال الأسبوع الماضي بتنحية تنافسهما السياسي جانبا للمساعدة في تنسيق جهود التعافي الاتحادية. وتحدث الرئيس والحاكم هاتفيا عدة مرات منذ اقتراب العاصفة الأسبوع الماضي، وقد أشاد مسؤولو البيت الأبيض بالاستجابة للإعصار على كل مستويات الحكومة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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