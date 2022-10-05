بعد غياب 45 عامًا.. سيدة الأقصر تحتفل بعودتها لأهلها "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

احتفل أهالي منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر بعودة السيدة رضا لأهلها بعد غيابها عنهم 45 عامًا بالأغاني والرقص أمام منزلها.

وروت السيدة رضا التي غابت عن أسرتها منذ أكثر من 45 عامًا بعد أن استقلت قطارًا من محطة الفشن ببني سويف عندما كان عمرها 5 سنوات وفشلت كل محاولاتها في العودة إلي أسرتها، تفاصي لقصته خلال بث مباشر أجراه "الخليج 365" معها عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت رضا أنه عندما كان عمرها 5 سنوات تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، التي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين انطلق قطار أرادت الصغيرة اكتشاف تفاصيله، فتحرك بها القطار.

أضافت رضا :"نزلت محطة ملوى في المنيا وفي واحد وداني مركز الشرطة وفضلت هناك 5 أيام وما وصلتش لأهلي خدني مأمور المركز و عشت مع أسرته حتى أصبح عمري 15 عامًا ثم تركتهم وفضلت الف من بلد لبلد لحد ما حطت بيا الدنيا في محافظة الأقصر" .

تابعت رضا :"في محافظة الأقصر تعرفت على زوجي اللي طلعلي بطاقة وتزوجنا وعشت معاه وأنجبت منه 5 أولاد".

من جانبها قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأضافت تحية أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عامًا عندما كانت فى عمر 5 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة في محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.

وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها، وأضافت أنها ستلتقى بابنتها خلال ساعات.