«مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو» .. موسكو تكشر عن أنيابها

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس الوفد الروسي في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة كونستانتين فورونتسوف، اليوم الثلاثاء أن الإمدادات الأمريكية من الأسلحة إلى أوكرانيا تدفع الموقف إلى درجة أقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المسئول الروسي - في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة- إن الولايات المتحدة تواصل إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، الأمر الذي يسهل المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في النزاع الروسي الأوكراني.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "الولايات المتحدة تكثف جهودها لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وتوفر بيانات استخباراتية لجيشها، وتشرك مقاتليها ومستشاريها في الصراع، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى إطالة الأعمال العدائية وسقوط ضحايا جدد، بل يدفع الوضع نحو وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو".

وأشار إلى أن الساسة الغربيين تمكنوا من منع كييف من مواصلة محادثات السلام وجعلوا الأوكرانيين متمسكين بفكرة "الانتصار الوشيك".