شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تنظر اتفاقيتين حول تحويل نظم المناخ ودعم الكهرباء والنمو الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام الدين عوض، اجتماعين يوم الأحد المقبل، وذلك كأول اجتماعاتها بعد تشكيل هيئة مكتبها وانطلاق دور الانعقاد الثالث.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية.

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022، فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، الشئون الاقتصادية.