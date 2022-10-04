شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يكشف أسباب عدم مشاركة رونالدو فى مهزلة السيتي الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج عن أسباب عدم مشاركة رونالدو فى الشوط الثاني من المباراة كما كان متوقع، وأضاف أن المباراة كانت صعبة على الفريق من جميع النواحي، كما أن نتيجة الشوط الأول أنهت كل شئ، مما يعني مشاركة النجم البرتغالي من عدمها لن تضيف الكثير للفريق فى تعديل النتيجة.

وصرح بأن السبب الرئيسي وراء عدم الدفع باللاعب، هو إحترام تاريخ النجم البرتغالي الكبير، حيث وصف المدرب الهولندي ما حدث فى ملعب الإتحاد بالكابوس، والذي لن يتمكن الفريق من تجاوزه بسهولة خلال المرحلة، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد فى المسابقة، بعدما حقق الفوز فى آخر أربع جوالات بالبطولة قبل توقفها.



ما أسباب الإنهيار الكامل الذي حدث للفريق؟

وواصل تين هاج الحديث عن أسباب الإنهيار الكامل فى نتيجة المباراة بهذا الشكل، لا سيما أن الفريق عاني من الناحية الدفاعية بشكل كبير، إضافة أن الجميع سيطرة عليه الذهول وعدم التركيز بعد هدف السيتي الثاني، والذي كان بمقابة رصاصة الرحمة فى المباراة.

وعن مجريات الشوط الثاني حاول اليونايتد التماسك بعض الشئ ونجح فى تسجيل هدف مبكر عن طريق أنتوني، لكن لما ينجح الفريق فى تقليص الفارق والعودة للمباراة مرة أخري، خاصة أن هالاند سرعان ما سجل الهدف الخامس فى المباراة وقتل من معنويات فريقه تمامًا فى العودة.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية ديربي مانشستر

وواصل السيتي زحفه وراء تصدر الدوري الإنجليزي وملاحقة نادي أرسنال، حيث استمر الفريق السماوي فى المركز الثاني خلف "الجانرز" برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كتيبة أرتيتا، فى حين احتل اليونايتد المركز السادس فى ترتيب الجدول المسابقة برصيد 12 نقطة.