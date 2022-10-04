شكرا لقرائتكم خبر الجيش الصومالي يسيطر على كامل منطقة يسومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن قياديين في حركة الشباب الإرهابية استسلموا للقوات الصومالية في مدينة «دوسمريب» عاصمة ولاية غلمدغ، بعد أيام قليلة من محاولات فصل المدينة عن الدولة الصومالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي سيطرته صباح أمس بشكل كامل على منطقة يسومان شرق محافظة هيران، وذلك بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية، حيث تعد منطقة يسومان من المناطق التي غادرها الجيش الصومالي أخيرا بعد تحريرها من فلول الإرهابيين.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن قياديين في حركة الشباب الإرهابية استسلموا للقوات الصومالية في مدينة «دوسمريب» عاصمة ولاية غلمدغ، بعد أيام قليلة من محاولات فصل المدينة عن الدولة الصومالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصومالي يسيطر على كامل منطقة يسومان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.