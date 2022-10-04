مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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وقالت دائرة الأوقاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية «عيد الغفران»، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسرا من المسجد الأقصى».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وقالت دائرة الأوقاف، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «إن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية «عيد الغفران»، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسرا من المسجد الأقصى».

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