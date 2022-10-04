مركز الملك سلمان للإغاثة يرسم الابتسامة في 7 عواصم إسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الابتسامة في 7 عواصم إسلامية أمس، حيث وزع 7 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية الحوش التابعة لولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها 1,165 فردا.

وسلم المركز 2,939 سلة غذائية و216 خيمة 1,328 ناموسية، للمتضررين من الفيضانات في باكستان، استفاد منها 20,573 شخصا في منطقتي سوات، ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، ومناطق ديامر، غزر، غانشي بإقليم جلجت بلتستان، ومنطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بإقليم آزاد كشمير.

وفيما اختتم المركز دورة ريادة الأعمال بمحافظة المهرة، ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والفتيات لتحسين سبل العيش في اليمن، وزع 3,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 15,000 لاجئ، و500 سلة غذائية في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية، استفاد منها 2,500 لاجئ سوري من الفئات الأشد احتياجا، ووقع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ المرحلة الثانية من تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للاجئين السوريين في الأردن، يستفيد منها 53,110 أفراد، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.