شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يرسم الابتسامة في 7 عواصم إسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسلم المركز 2,939 سلة غذائية و216 خيمة 1,328 ناموسية، للمتضررين من الفيضانات في باكستان، استفاد منها 20,573 شخصا في منطقتي سوات، ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، ومناطق ديامر، غزر، غانشي بإقليم جلجت بلتستان، ومنطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بإقليم آزاد كشمير.وفيما اختتم المركز دورة ريادة الأعمال بمحافظة المهرة، ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والفتيات لتحسين سبل العيش في اليمن، وزع 3,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا في مخيم بالوكالي للاجئين بمنطقة كوكس بازار، استفاد منها 15,000 لاجئ، و500 سلة غذائية في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية، استفاد منها 2,500 لاجئ سوري من الفئات الأشد احتياجا، ووقع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ المرحلة الثانية من تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للاجئين السوريين في الأردن، يستفيد منها 53,110 أفراد، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يرسم الابتسامة في 7 عواصم إسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.