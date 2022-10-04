زيارة تركيا تشعل حربا بين أمريكا ومغاوير سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر مقربة من جيش مغاوير الثورة السوري المعارض على الحدود السورية العراقية، أن القوات الأمريكية حاصرت مساء أمس الأول، مقرات الجيش بعد رفضها تعيين قائد للجيش من قبل القوات الأمريكية، خلفا للقائد السابق الذي ذهب لقضاء إجازة عائلية في تركيا.

وقال مصدر مقرب من جيش مغاوير الثورة، الذي يتخذ من منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية مقرا له قرب القاعدة الأمريكية في المنطقة، «إن القوات الأمريكية تحاصر عناصر مغاوير الثورة وتقطع الإنترنت عنهم بشكل كامل، وتطالبهم بتسليم أسلحتهم بعد رفضهم تعيين النقيب فريد القاسم وعزل قائد ومؤسس جيش مغاوير الثورة العميد مهند الطلاع».

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك حالة استنفار كبيرة لدى عناصر جيش مغاوير الثورة، وخشية من مواجهة مع القوات الأمريكية. وأصدر المجلس العسكري لجيش مغاوير الثورة بيانا جاء فيه «أؤكد للجميع رفضنا القاطع لأي تدخل خارجي وتعيين قيادتنا الثورية في المنطقة، لأننا من ضحى في تكوين هذا الجيش، كما نرفض بشكل لا عودة فيه تعيين النقيب فريد القاسم قائدا للجيش، لأنه من خارج ملاك جيش الثوار».

ويعد جيش مغاوير الثورة أحد فصائل الجيش السوري الحر المعارض، وينتشر في المنطقة التي تعرف بمنطقة الـ55 في المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، والقريب من مخيم الركبان.