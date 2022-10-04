حملة تبرعات لشراء دبابة لأوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت حملة لجمع التبرعات في التشيك من تحقيق مبلغ يكفي لشراء دبابة قتالية حديثة طراز تي72- من أجل أوكرانيا.

وقال منظمو الحملة أمس «إنهم جمعوا 30 مليون كرون (1.2 مليون دولار) خلال نحو شهر، وتبرع أكثر من 11 ألف شخص للحملة التي انطلقت تحت اسم «هدية إلى بوتين»، ودعمتها وزارة الدفاع التشيكية وسفارة أوكرانيا في براغ.

وأطلق المنظمون على الدبابة اسم «توماس» مؤسس تشيكوسلوفاكيا توماس جاريج ماساريك، وقالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا في سخرية «إنهم قدموا للرئيس الروسي هدية مناسبة» بمناسبة يوم ميلاده السبعين.