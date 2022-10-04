سقوط منطقة أفغانية في أيدي جماعة معارضة

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وأعلنت جبهة المقاومة الوطنية مساء أمس الأول، أن قواتها سيطرت على منطقة شيكاي في إقليم باداخشان، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة مسلحة السيطرة على منطقة منذ عودة طالبان للسلطة العام الماضي.وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة صبغة الله أحمدي، إنه تم إلقاء القبض على حاكم المنطقة، الذي ينتمى لطالبان، بالإضافة إلى 10 آخرين من أعضاء الحركة.
وتقع شيكاي ـ التي تبلغ مساحتها 620 كلم2، وسكانها 31 ألف شخص ـ على الحدود مع أفغانستان وطاجيكستان.
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