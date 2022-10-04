شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل هامة لرئيس مجلس الشيوخ فى مستهل جلسات دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن عدد من القضايا الهامة فى مستهل جلسات دور الانعقاد الثالث للمجلس، ونستعرض فيما يلى أهم تصريحات رئيس مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم.

- نجدد العهد ببذل جهدًا أكثر مما مضى مع أعضاء المجلس، لمعاونة مؤسسات الدولة المصرية فى استكمال طريق مسيرتنا التنموية على النحو الذى رسمه الدستور والقانون.

- مجلس الشيوخ نجح فى إعداد دراسة قيمة بشأن الزيادة السكانية أبرَزَتْ أسبابَها وآثارها واقترحتم فى نهايتها الحلول الناجعة لها وأرسلتُها إلى رئيس الجمهورية فوجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحوها.

- توصيات المجلس ولجانه فيما قدم من طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة أرسلت جميعها للحكومة فتدارستها، وردت على معظمها بما يكشف عن أن أداء مجلس الشيوخ كان محل تقدير من الحكومة.

- رؤية المجلس فى مشروعات القوانين التى تم مناقشتها كان محل تقدير من مجلس النواب الموقر.

- تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الجيش الذى نصفه دومًا بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومَجْمَعُ الأبطال العظام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دومًا للإرادة الشعبية.

- ما خاضه الجيش المصرى من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدًا من أقوى الجيوش وأقدرها ليس فقط فى مجال المعارك العسكرية النظامية، بل والمعارك غير النظامية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى نجح فى دحرها والقضاء عليها.

- احترام وتقدير لكل جندى مصرى ودعوة صادقة لكل شهيد افتدى وطنه وأمنه واستقراره بأغلى ما يملك، وطوبى لهم فى جنات الفردوس بإذن الله.

- نثق فى القيادة السياسية، التجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم.

- مصر غير بعيدة عن تداعيات الأزمة التى خفف من قسوتها إلهام المولى عز وجل للرئيس بالمشروعات العملاقة التى بدأها منذ توليه المسؤولية.

- ما قام به الرئيس من رفع المعاناة عن محدودى ومعدومى الدخل و المبادرات الرئاسية الكثيرة التى أطلقها جعلت مصر من أفضل البلاد فى الحد من آثار الكارثتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.