أول تعليق من "تعليم الإسكندرية" على فيديو التكدس أمام مدرسة سعد زغلول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مقطع الفيديو المتداول عن مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية لم يحدث اليوم أو أمس.

وأضاف أبو زيد في بيان اليوم الثلاثاء، قائلا:" قد يكون حدث أول يوم دراسي بسبب تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة وجرى إبلاغ أولياء الأمور من قبل المدرسة بتسكينهم بمدرسة مجاورة لا تحتاج لوسيلة مواصلات تخفيفًا لأعباء أولياء الأمور".

وأشار إلى أن المدرسة جرى تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية قبل بداية العام الدراسي لإنهاء أعمال الصيانة الشاملة بها، ولم يلتحق بها الطلاب هذا العام، وجرى تسكين الطلاب منذ أول يوم دراسي بالفترة المسائية بمدرسة أخرى مجاورة وهي مدرسة عبد السلام عبد الغفار الإعدادية دون أي تكدس أو تزاحم.

وناشد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء الأمور عدم التكدس أمام المدارس بشكل عام حرصًا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية. ​