بدء تنفيذ مرسى سياحي للنيل على الجانب الشرقي في بني سويف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ إنشاء مرسى للنيل على الجانب الشرقي من النيل، والذي تبلغ مساحته 49 ألف متر مربع، بواقع 40 ألف متر باليابس، و9 آلاف متر داخل المياه.

تجول المحافظ الموقع، الذي سيضم منطقة مطاعم، ومبنى استقبال، ومسطحات عائمة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى، ومناطق خضراء، وذلك في إطار الخطوات العملية والسعي الجاد، لتتبوأ بني سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية.

الأعمال نفذها 14 حفارًا محملة على صنادل لتكريك 5 قطاعات بطول 600 متر، وعمق 120 مترًا بمجرى النيل، حيث يجرى العمل من خلال 3 أحواض للترسيب، ونقل الناتج من التكريك بصفة مستمرة للمقالب العمومية للاستفادة من أكبر قدر ممكن من ناتج الحفر.

أكد المحافظ، خلال الزيارة، على أهمية تسريع وتيرة الأعمال بالمشروع، موجهًا المكتب الفني بالمتابعة اليومية لمعدلات ونسب الإنجاز، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال أولًا بأول، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مشددًا على ضرورة عرض تقرير تفصيلي بشكل مستمر عن الموقف التنفيذي، نظرًا لأهمية المشروع الحيوية والخدمية والتنموية.​