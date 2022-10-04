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"البرج سكان" تعتزم افتتاح 3 أفرع جديدة باستثمارات 200 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور أحمد وفائي، مدير مجموعة مراكز البرج سكان للأشعة، إن المجموعة بصدد افتتاح 3 أفرع جديدة لها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تقترب من 200 مليون جنيه، بحسب بيان من المجموعة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت مجموعة مراكز البرج سكان افتتاحها الفرع السادس من سلسلة فروعها والذي يقع في منطقة المعادي، بما يسهم في الانتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التشخيصية للمرضى والتيسير عليهم، وفقا للبيان.

وذكرت المجموعة أنه تم تجهيز الفرع الجديد للمجموعة بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

وأوضح وفائي أن المجموعة ضخت استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه منذ انطلاق أول فرع لها في عام 2018 وحتى الآن، موضحا أن ذلك انعكس على الأداء المالي لها، حيث حققت خلال عام 2021 زيادة في الإيرادات بلغت 80% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد أيضا زيادة في معدل أعداد المرضى وبالتساوي مع الزيادة في عدد الفحوصات بنسبة بلغت 70% عن العام الماضي، حيث استقبلت الفروع أكثر من 60 ألف مريض وبإجمالي فحوصات بلغ حوالي 80 ألف فحص خلال العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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