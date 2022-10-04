انت الان تتابع خبر مدرب تشيلسي يوضح حقيقة رغبة فريقه بضم رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صاحب الـ37 عاما ارتبط طوال الصيف الماضي بمغادرة ملعب أولد ترافورد قبل استمراره دون أي تغيير بعد غلق باب الميركاتو الصيفي في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.

رغم ذلك، ظهرت في الساعات الأخيرة أنباء جديدة بشأن رغبة تود بويلي، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، في القيام بمحاولة جديدة لجلب رونالدو إلى ملعب "ستامفورد بريدج" في يناير/ كانون الثاني المقبل.



وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، سُئل المدرب الإنجليزي جراهام بوتر عن مدى إمكانية وصول رونالدو إلى البلوز في الميركاتو الشتوي.

لكن مدرب تشيلسي الجديد رفض الرد على الأسئلة المتعلقة بالصفقات المحتملة للنادي، قائلا "لا يمكننا إمضاء اليوم بأكمله بتوجيه تلك الأسئلة عن لاعبين في فرق أخرى، لن أتحدث عنهم".

جاء ذلك بعدما وُجه سؤال آخر لمدرب البلوز حول حقيقة التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، نجم لايبزيج الألماني، حيث قال "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي".



وبحسب التقارير، فإن مالك تشيلسي الجديد حاول الظفر بتوقيع رونالدو طوال الصيف، لكن المدرب الألماني توماس توخيل رفض هذه الخطوة بناء على نصيحة مواطنه رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وباتت الفرصة سانحة لرجل الأعمال الأمريكي بعدما أقال توخيل في مستهل الموسم، لا سيما في ظل ابتعاد رونالدو عن تشكيلة اليونايتد الأساسية تحت قيادة مدربه إيريك تين هاج.

