انت الان تتابع خبر البرلمان يبحث آليات عمل السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً مع مستشارين مجلس النواب، لبحث آليات عمل السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف ان "النائب الأول وجه المستشارين بإعداد تقارير مفصلة كلاً حسب اختصاصه وعمله لتطوير العمل التشريعي والرقابي والتنفيذي، فضلا عن وضع المعالجات للمشاكل التي تخص حياة وقوت المواطنين، والتأكيد على تقديم الاقتراحات اللازمة التي من شأنها إنضاج واقرار القوانين الرصينة ".



وأشار البيان الى ان "المندلاوي أكد ان الواجب الشرعي والقانوني والاخلاقي يوجب على مجلس النواب واعضاءه تقديم الخدمة للشعب ضمن إطار ما يمتلكونه من صلاحيات نيابية"، فيما دعا الى "العمل بوضوح وشفافية وبروح الفريق الواحد، والابتعاد عن التأثيرات السياسية والحزبية لتكون مصالح الشعب هي الهم الاساس الذي يلتف حوله الجميع".