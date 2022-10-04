شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر: كلمة الرئيس فى الندوة التثقيفية رسالة طمأنة وردع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر بأن كلمة الرئيس السيسي أثناء الندوة التثقيفية للشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى احتفال نصر أكتوبر العظيم حملت رسالة طمأنة للشعب وردع لجماعة الإخوان الإرهابية وقوى الشر.

وألمح بركات، فى بيان له، أن كلمة سيادة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية والوضوح المطلق الذى أكد فيه على أن الظروف والتحديات صعبة لأنها عالمية ولابد أن يتكاتف الجميع من أجل أن نعبرها كما عبرنا فى حرب أكتوبر والظروف الماضية على رأسها تداعيات كورونا والتداعيات الجارية للحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد بركات على أن كلمة الرئيس جاءت لتوضح واقع وظروف اقتصادية صعبة ليس في مصر فقط بل فى العالم بأسره ولابد من تحملها وأن يكون الجميع شركاء في ذلك دون شخصنة ورفع الجميع هدفا واحدا واضحا وهو إعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.

وقال بركات أن مصارحة الرئيس السيسي لشعبه بصعوبة الأوضاع وأنه رغم كل ذلك هدفه دعمه وتخفيف الأعباء عليه يؤكد على شجاعته ورهانه الدائم على شعب عشقه وعشقهم فكانت علاقة قوية عصية صعب النيل منها.

وطالب بركات كل جموع الشعب المصرى والقوى والأحزاب والتيارات والائتلافات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية وكافة الأجهزة والجهات المعنية فى ظل تحديات جسام غير مسبوقة يمر بها العالم بأسره.