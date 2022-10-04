شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط السيتي يكشف عن أسباب غضب فى ديربي مانشستر بعد نهايته! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث سيرجو جوميز نجم وسط مانشستر سيتي الشاب، عن سبب غضب النجم النرويجي هالاند عقب تسجيل اليونايتد الهدف التالت، على الرغم من تسجيل اللاعب هاتريك فى هذا المباراة، إلا أنه ظهر عليه الغضب الشديد، حيث كان يبدو أن اللاعب لم يكتفي بتسجيل ثلاثية فى مرمي الفريق الأحمر، خاصة أنه كان متأهب بشدة لهذه المواجهة.

وجاء حزن اللاعب بسبب تسجيل اليونايتد ثلاثية فى مرمي أديرسون خلال مجريات المباراة، حيث كان يأمل بالخروج بنتيجة أكبر من ملعب الإتحاد، وعدم إعطاء الفريق الخصم الفرصة للعودة فى التسجيل خلال الشوط الثاني من المباراة وتذليل النتيجة، لا سيما أن هذه المباراة تعد إنتقامية للاعب بسبب إصابة والده فى وقت سابق خلال ديربي مانشستر.



جوارديولا منح الفرصة لهالاند بالإنتقام!

ومن المفارقات الغريبة التي حدثت فى مباراة اليونايتد، هو عدم إستبدال المدرب الأسباني بيب جوارديولا اللاعب فى الشوط الثاني، مثلما كان يفعل فى معظم مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حينما كان يشعر بالإطمئنان على نتيجة المباراة، وضمان الثلاث نقاط.



هالاند يثأر من إصابة والده القديمة

وكأن جوارديولا كان يريد من اللاعب الإنتقام لإصابة والده السابقة، خاصة أن المباراة كانت تحمل طابع خاص ونفسي لدي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، حيث سبق وأن تعرض والد اللاعب لإصابة قوية أمام اليونايتد، كانت كفيلة لإنهاء مسيرته مع كرة القدم بشكل كامل.