شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف عن سر نجاح ثنائية دي بروين وهالاند مع المان سيتي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن السبب وراء نجاح ثنائية دي بروين وهالاند مع الفريق، حيث كشف أن كرة القدم هى رياضة جماعية، ومن الجيد أن ينسجم الثنائي بهذه السرعة على عكس المتوقع، مشيرًا إلى أنه كان يعلم نجاح تجربة النجم النرويجي مع الفريق، ولكن لم يكن يتوقع أن تأتي النتائج مبشرة بهذه السرعة.

وأكد أن دي بروين تأثر كثيرًا بتواجد هالاند مع الفريق، لا سيما أن تألق أحد اللاعبين وبزوغه بهذا الشكل، يجعل جميع اللاعبين يظهرون بشكل جيد، مما تكون نتائج هذا الشئ إيجابية للغاية على الفريق، خاصة أن فيل فودين الآخر يعيش أفضل فتراته من الناحية الفنية مع الفريق السماوي.



جوارديولا يشيد بدور دي بروين مع الفريق

وواصل المدرب الأسباني الإشادة بالنجم البلجيكي كيفن دي بروين نجم وسط الفريق، كما أشار إلى أن اللاعب يعد أحد أفضل نجوم الفريق وركائزه الأساسية، من قبل التعاقد مع هالاند، إلى أن النجم النرويجي نجح من خلال تألقه إلى تسليط الضوء على النجم البلجيكي، والذي جعل من اللاعب أكثب اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



موعد مباراة السيتي وكوبنهاجن فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر سيتي غريمه كوبنهاجن، على ملعب الإتحاد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.