شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة عن رفض برشلونة التعاقد مع القاطرة النرويجية هالاند فى بدايته! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رفض نادي برشلونة الإسباتي، التعاقد مع القاطرة النرويجية إيرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الحالي، حيث أكدت التقارير أن اللاعب سبق وأن عرض على مجلس إدارة الفريق الكتالوني السابق، قبل أن يتم رفض التعلقد مع اللاعب فى ذلك الوقت.

وأوضحت التقارير أن اللاعب فى 2019 كان معروضًا على برشلونة ب 15 مليون يورو فقط، قبل أن تري إدارة الفريق الكتالوني أن الصفقة مبالغ فيها، مقارنة بسن المهاجم الشاب، والذي لم يكن لامعًا فى الساحة الأوروبية، مثلما هو الحال الآن، فى مفارقة من المفارقات الطريفة فى سوق الإنتقالات الأوربي.



برشلونة يعض أصابع الندم عن عدم ضم هالاند

ومما لا شك فيه أن الفريق الكتالوني نادم على عدم التعاقد مع النجم النرويجي هالاند فى هذه الفترة، فعلى الرغم من إمتلاك برشلونا لأحد المهاجمين المخضرمين فى الساحة الأوروبية لويس سواريز، إلا أن التعاقد مع اللاعب كان سيكون له أبعادًا مختلفة فى المستقبل، بعدما انفجر اللاعب هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي الممتاز مع المان السيتي.



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وبالنظر إلى تعاقد الفريق فى الموسم الحالي، مع أحد أفضل المهاجمين فى الساحة الأوربية فى السنوات الأخيرة، وثالث هدافي مسابقة دوري الأبطال، خلف رونالدو وميسي مباشرة، إلا أن سن اللاعب الكبير لن ينسي الفريق خطأ عدم التعاقد مع هالاند، لا سيما أن المهاجم النرويجي سيستمر فى الملاعب لفترة أطول من المهاجم البولندي، والذي سيكون أقصي ظهور له لمدة ثلاث سنوات قادمة.