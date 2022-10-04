المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين

04 أكتوبر , 2022 المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

نالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها. وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في بيان «عبر مساعدتها أكثر من مليون لاجىء على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم، أظهرت أنغيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى».

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