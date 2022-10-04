نواب الشيوخ يهنئون الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما وجهوا التهنئة للشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وصف النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"غير العادية"، وستدرس في المحافل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، شأنها شأن قدرة الجيش المصري في اقتحام خط بارليف، مطالبا الشعب بالتحلي بالصبر لجني الثمار، لاسيما وأن كافة الانشاءات والمشاريع القومية تحتاج إلي وقت لجني ثمارها، قد تكون خلال عامين أو ثلاث.

وأضاف دعبس، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، " الأزمة الاقتصادية ليست محلية بل هي عالمية ووضعنا أحسن بكثير من دول أوروبية".

في سياق متصل، هنأ دعبس الشعب المصري بانتصارات 6 أكتوبر، مشيراً إلي أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من شعب مصر، وأن 6 أكتوبر أثبتت أننا قادرين تحقيق النصر، وقد سافرنا بعثات لأوروبا درسنا فيها كيفية اقتحام خط بارليف في الأكاديميات العسكرية.

من جانبه هنأ النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، القيادة السياسية والشعب المصري بذكري 6 أكتوبر المجيدة، وكذا المولد النبوي الشريف، مؤكداً علي بذل كافة الجهد في دور الانعقاد الجديد لصالح الشعب.

وبدوره هنأ النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالتهنئة بمناسبة انعقاد دور الانعقاد الثالث حيث يتطلع الشعب للمجلس كغرفة ثانية من شأنه العمل علي توسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.، تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وهنأ حشمت، القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تعد بمثابة ذكرى لشموخ مصر وصلابتها، مشيراً إلي الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث التنمية الشاملة في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.