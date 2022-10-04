شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب: أصدقائى فى أوروبا يشكون ارتفاع أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في بداية انعقادها، اليوم الثلاثاء، الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوبر خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وهنأ علاء عابد بداية اجتماع اللجنة أعضاء اللجنة بانطلاق دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن الوطن والمواطن ينتظرون من النواب العمل والإنتاج وخاصة فى ظل الأزمات التى تلاحق العالم كله وليس مصر فقط، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع أسعار تضرب دول العالم، مضيفا :"يوجد ارتفاع أسعار في مصر، ولكنها ليست مثل ما يحدث فى الخارج" مؤكدا أن مصر بخير.

وتابع :" لي أصدقاء في دول أوربية يشتكون من ارتفاع الأسعار وخاصة البنزين فضلا عن عدم وجوده.. مؤكدا مصر بخير".

وأشار إلي ما أنجزته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لن يمكن يحدث بعد أيام قادمة " مضيفا: عندما وقعت مصر اتفاقية مع سيمنز البعض شكك في الاتفاقية، لكن الأيام أثبتت أن مصر تسير في الطريق الصحيح وأصبحت مصر تصدر الكهرباء بعدما كانت تنقطع".

وأكد أن خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية وتوجيهات السيسى توضح للجميع أن مصر تتقدم وهناك تحسن فى كل الملفات"، منتقدا بعض من يحرضون علي الدولة المصرية من الخارج، وأشار إلي أن العالم كله يمر بأزمة طاحنة ورغم ذلك مصر تشهد تحسنا كبيرا وتقدم للإمام بفضل توجيهات الرئيس السيسى.