شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية لتأهيل الخط الثانى للمترو بـ250 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على اتفاق قرض لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

وقال ممثل وزارة النقل خلال اجتماع النقل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حصلت علي الموافقة، بينما قال ممثل وزارة التعاون الدولي إن الاتفاق الفرعي الاتفاقية يتيح حصيلة القرض لوزارة النقل، مشيرا إلى أن المقصود بمصطلح الطوارئ بالاتفاقية إجراء تعديلات في عملية صرف أنفاق القرض الذى يتم على مراحل.