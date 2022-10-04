شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية تطوير خط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بداية انعقادها الدور الثالث ظهر اليوم الثلاثاء، علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوبر خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

ودارت مناقشات حول نسبة الفائدة، والجدول الزمني للمشروع، فيما أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي، أن هذه الاتفاقية قد تم مناقشتها سابقا، مشيرة إلي أنه من الممكن لاحقا يتم تحديد الفائدة، وتابعت أن الاتفاقية مشاركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية وليس مساهمة من قبل والوكالة الفرنسية للتنمية.