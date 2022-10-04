مصادر بالتعليم: غلق مدرسة الشهيد السيد حسين البنا بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:



كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات فورية بإغلاق مدرسة الشهيد السيد حسين البنا بكفر سعد في دمياط بعدما تبين وجود شروخ وتصدعات بالمبنى المدرسي.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن لجنة بقيادة وكيل الوزارة بدمياط ومسئول هيئة الأبنية التعليمية ومدير عام إدارة كفر سعد، زاروا المدرسة، صباح اليوم، وتم التأكيد من عدم صلاحية المدرسة لاستقبال التلاميذ، وتم نقلهم جميعا إلى مدرسة أمنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير المطلوبة، خاصة بعد وفاة طالبتين بمدرستين فى المعتمدية والعجوزة.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الحالي، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة في عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر في جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.