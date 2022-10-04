شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. موعد رحيل هالاند عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة إلى صفوف ريال مدريد.

هالاند حلم ريال مدريد الإسباني

وقبل أن يتعاقد نادي مانشستر سيتي مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني السابق حاول نادي ريال مدريد التعاقد معه لكنه فشل.

خطوة جديدة تقرب هالاند من ريال مدريد

وفي سياق ذلك فقد أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك أمل كبير لانتقال هالاند إلى ريال مدريد الفترة المقبلة بعدما رحل الأخير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيف سينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

وشددت الصحيفة خلال حديثها على أن

المهاجم النرويجي يمتلك شرط في عقده مع مانشستر سيتي يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في عام 2024.

هالاند يتألق مع مانشستر سيتي

ونجح هالاند في التألق مع مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليقود النرويجي فريقه لتحقيق فوز رائع بنتيجة 6-3، مسجلا 3 أهداف (هاتريك)، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في أول 8 مباريات بالبريميرليج.