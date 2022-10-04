برفقة دمية باربي تشبهها... رائدة بمحطة الفضاء الدولية تستجيب لفتيات صغيرات وتروي تجربتها

استجابت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، أول قائدة أوروبية في محطة الفضاء الدولية، لمطالب فتيات صغيرات، وأجابت عن أسئلتهن عن الفضاء برفقة دمية باربي تشبهها.

وخصصت كريستوفوريتي في الآونة الأخيرة بعض الوقت لوصف تجارب أُجريت على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك للإجابة على أسئلة طرحتها خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و 11 عاماً من جميع أنحاء أوروبا.

وكانت كريستوفوريتي وباربي التي كانت ترتدي ملابس الفضاء تسبحان في حالة من انعدام الجاذبية، بينما كانت رائدة الفضاء تتحدث.

وعندما سُئلت لماذا أصبحت رائدة فضاء، قالت كريستوفوريتي البالغة من العمر 45 عاماً «عندما كبرت كنت مفتونة بسماء الليل وبفكرة الطيران إلى الفضاء، وبإحساس المغامرة والاستكشاف».

وأضافت: «ثم أصبحت مهتمة بالعلوم والتكنولوجيا؛ وبعد ذلك أحببت الطيران حقاً، وأصبحت أعمل بمهنة الطيران. وعملي رائدة فضاء يجمع كل هذه المشاعر واهتماماتي معاً».

والمقابلة المصورة، التي نُشرت مقتطفات منها يوم الإثنين، جزء من مشروع يهدف إلى إلهام الفتيات الصغيرات لبدء حياتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتتزامن المقابلة أيضاً مع الأسبوع العالمي للفضاء الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.