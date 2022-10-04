الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي «عدواناً غير مبرر»

04 أكتوبر , 2022 طائر يطير بالقرب من العلم الكوري الشمالي (أ ف ب). ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء «بقوة» بإطلاق كوريا صاروخاً بالستياً حلق فوق اليابان معتبراً أنه «عدوان غير مبرر». وكتب ميشال في تغريدة أن هذه التجربة التي دفعت اليابان إلى تفعيل نظام الإنذار على أراضيها، «محاولة متعمدة لتعريض أمن المنطقة للخطر». وأضاف «الاتحاد الأوروبي متضامن مع اليابان وكوريا الجنوبية».

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